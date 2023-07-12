Ещенко высказался о трансфере Бонгонда в «Спартак»

Экс-защитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансфере полузащитника Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«В испанском чемпионате все техничные, быстрые и резкие. Абаскаль строит команду. Переход Бонгонда «Спартаку» в плюс? Тут покажет только игра», - приводит слова Ещенко издание «Чемпионат».

Сегодня, 12 июля, было объявлено о трансфере Бонгонда. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Тео выступал в чемпионате Испании за «Кадис». Хавбек принял участие в 31 встрече, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.