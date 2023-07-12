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«Аякс» отреагировал на новость об интересе к Захаряну

12 Июля 2023 • 13:51 Комментировать (1)

Пресс-служба амстердамского «Аякса» отреагировала на информацию об интересе к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи. Если что-то и появится, то на нашем официальном сайте или в соцсетях», - передает слова представителей нидерландского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Ранее также сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Фейеноорда».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 поединках за «Динамо», отметившись пятью голами и десятью результативными передачами. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Динамо Москва Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Июля 2023 в 14:08
в Аяксе наверное и не знают такого игрочишку
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