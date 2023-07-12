«Аякс» отреагировал на новость об интересе к Захаряну

Пресс-служба амстердамского «Аякса» отреагировала на информацию об интересе к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи. Если что-то и появится, то на нашем официальном сайте или в соцсетях», - передает слова представителей нидерландского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Ранее также сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Фейеноорда».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 поединках за «Динамо», отметившись пятью голами и десятью результативными передачами. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.