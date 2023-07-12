Чилийский форвард Анхело Энрикес продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы 29-летнего игрока стала калининградская «Балтика». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года, об этом рапортует пресс-служба клуба.

В российскую команду южноамериканец перешел на правах свободного агента. Его последним местом работы был польский клуб «Медзь». В Европе он поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Уиган», загребское «Динамо».

В составе сборной Чили Энрикес стал триумфатором Кубка Америки в 2015 году. На его счету 14 поединков в составе национальной команды страны.