«Зенит» нашёл нового вратаря в РПЛ

25-летний голкипер Денис Адамов, правами на которого владеет «Сочи», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Как информирует инсайдер Иван Карпов, в подписании вратаря заинтересован петербургский «Зенит».

По сведениям источника, стороны вступили в переговорный процесс по трансферу футболиста.

Адамов связан контрактными обязательствами с южанами до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Дениса составляет 900 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, завоевав золотые медали в пятый раз подряд.