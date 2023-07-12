В ЦСКА прокомментировали интерес бразильского клуба к Карраскалю

В прессе появилась информация о том, что интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю проявляет бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в стане «армейцев» возглавляет службу коммуникаций.

«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», - сказал Брейдо, чьи слова приводит «РИА Новости».

Карраскаль играет за ЦСКА с лета прошлого года. В 47 матчах за клуб колумбиец записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Карраскаля в 7 миллионов евро.