​В ЦСКА отреагировали на новость о том, что «Спартак» не заплатил за трансфер Медины

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» не заплатил ЦСКА за трансфер полузащитника Хесуса Медины. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в стане «красно-белых» возглавляет службу коммуникаций.

Брейдо написал в «Телеграме» о том, что осуществление трансфера футболиста – это сложный процесс, который не похож на поход в магазин за продуктами.

«В данном случае стороны согласовали оплату в течение 10 дней с момента подписания. Поэтому давайте не обращать внимание на подобный кликбейт, внутри РПЛ вопрос санкций не стоит», - написал Брейдо.

«Спартак» объявил о переходе 26-летнего Медины в свои ряды в понедельник. Ближайший матч команда проведёт 23 июля – против «Оренбурга» в РПЛ.