Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Раджи Наингголана в московский «Спартак».

- Наингголан может усилить «Спартак»?

- Надо смотреть, впишется ли он в игру команды. Наингголан - качественный футболист, тут вопросов нет. Не знаю, будет ли он полезен команде, как он адаптируется. «Спартак» - непростая команда со своими течениями, с которыми не все справляются.

- Как на сегодняшний день оцените трансферную кампанию «Спартака»?

- Думаю, у «Спартака» и так приличный состав для конкуренции с «Зенитом», но у меня нет уверенности, что новички усилят команду.