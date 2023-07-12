Назван клуб, который хочет подписать полузащитника ЦСКА Карраскаля

Легионер московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может покинуть чемпионат России и перебраться в Бразилию. Согласно данным инсайдера Ивана Карпова, в услугах колумбийского футболиста заинтересован «Атлетико Паранаэнсе».

Карраскаль может присоединиться к команде на правах аренды с правом последующего выкупа. Сумма выкупа составит восемь миллионов евро за 50% экономических прав на футболиста.

Трудовое соглашение Хорхе с «армейским» клубом рассчитано до середины 2026 года. Полузащитник перешел в ЦСКА и «Ривер Плейт» в прошлом году. В минувшем сезоне он сыграл 34 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.