Сычёв поделился мнением о трансфере Кузяева во Францию

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычёв, поигравший в чемпионате Франции за «Марсель», высказался о трансфере полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Если он выбрал этот клуб - значит, он соответствует его амбициям. Для российского чемпионата хорошо, что игроки уезжают в Европу. Желаем Далеру удачи! Обязательно будем следить за ним», - приводит слова Дмитрия «Матч ТВ».

30-летний россиянин перешел в «Гавр» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Далер сыграл 26 матчей РПЛ, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.