Гендиректор «Зенита»: «Гавр» будет строить игру вокруг Кузяева»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о трансфере полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Гавр» - старейший клуб Франции, вернулся в первый дивизион. Команда молодая, там нет суперигроков. Вокруг Далера будет игра строиться, по крайней мере в средней линии», - приводит слова руководителя издание «Чемпионат».

О переходе Кузяева в «Гавр» было объявлено сегодня, 12 июля. Трудовое соглашение футболиста с французским клубом рассчитано на два года. Далер перешел в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» истек в конце июня.