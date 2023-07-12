Алдонин: «Трансфер Кузяева вызывает уважение»

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансфере бывшего хавбека «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Переход Кузяева в «Гавр» - это новый опыт. Переезд в Европу в 30 лет вызывает уважение. Человек не потерял интерес к футболу и пытается открыть что-то новое для себя», - приводит слова Алдонина издание «Чемпионат».

Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента. Трудовое соглашение 30-летнего игрока с французским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Далер принял участие в 26 поединках Премьер-лиги. Россиянин отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.