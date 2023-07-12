«Спартак» не заплатил ЦСКА за трансфер Медины

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, получил ли клуб деньги за трансфер полузащитника Хесуса Медины в столичный «Спартак».

«Получил ли ЦСКА деньги за Медину? Нет», - передает слова Бабаева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Медина перебрался в стан «красно-белых» в понедельник, 10 июля. Трудовое соглашение парагвайского футболиста со «Спартаком» рассчитано на три года. Сумма сделки составила порядка семи миллионов евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Медина провел 25 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.