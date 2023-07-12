Мостовой отреагировал на трансфер Бонгонда в «Спартак»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой дал комментарий касательно перехода полузащитника Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«Я не следил за Бонгонда и не знаю, как он играет. Но просто так «Спартак» не стал бы его брать. Думаю, что он нужен команде. Так же, как и Хесус Медина», - приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

О трансфере Бонгонда в московский клуб было объявлено сегодня, 12 июля. Трудовое соглашение 27-летнего исполнителя с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года. За «народную команду» полузащитник будет выступать под 77-м номером.