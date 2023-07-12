В «Зените» дали ответ по возвращению Вендела

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», ответил на вопрос о возвращении в клуб бразильского полузащитника Вендела.

«Что с Венделом? Вендел в дороге. В Санкт-Петербург», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вендел до сих пор не вернулся в расположение петербургского клуба из отпуска. За «сине-бело-голубых» полузащитник выступает с осени 2020 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 33 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.