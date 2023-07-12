Мостовой высказался о переходе Кузяева в «Гавр»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался насчет трансфера полузащитника Далера Кузяева во французский клуб «Гавр».

«Кузяеву от меня - респект. В России мог бы спокойно курить сигару еще пять лет. Но вместо этого выбрал вызов. Молодец», - приводит слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Трудовой договор Кузяева с французским клубом рассчитан до середины 2025 года. Ряды «Гавра» полузащитник пополнил на правах свободного агента.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Гавр» стал победителем Лиги 2 и поднялся в элитный дивизион Франции.