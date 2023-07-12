Петржела: «Гавр» - клуб уровня «Зенита», лучше в случае Кузяева не будет»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался касательно перехода полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Гавр» - клуб уровня «Зенита», лучше в случае Кузяева не будет. Кузяев едет туда главным образом потому, что во Франции есть возможность попасть в еврокубки», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Далер перешел в «Гавр» сегодня, 12 июля. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Кузяев сыграл 26 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.