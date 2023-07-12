Фернандес проходит медобследование в «Зените»

Фланговый защитник Марио Фернандес в скором времени станет игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Он проходит медицинское обследование», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Фернандес провел переговоры с петербургским клубом. Срок трудового соглашения защитника с «Зенитом» будет рассчитан на два года с заработной платой в размере 2,5 миллиона евро.

Напомним, что защитник выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год.