Сёмин оценил перспективы Кузяева в «Гавре»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе полузащитника Далера Кузеяева во французский «Гавр».

«Далер - футболист высокого уровня, который может играть хорошо как при оборонительных действиях, так и в атакующих. Уверен, Кузяев будет играть ведущую роль в «Гавре», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

О трансфере Кузяева в «Гавр» было объявлено сегодня, 12 июля. 30-летний российский полузащитник заключил с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Добавим, что в следующем сезоне «Гавр» будет выступать в элитном дивизионе Франции.