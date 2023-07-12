Камоцци рассказал, что думает о трансфере Бонгонда в «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно перехода полузащитника Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«Интересно будет за ним понаблюдать. Мы сможем оценить этот переход только тогда, когда Бонгонда проявит себя. Надеюсь, этим трансфером «Спартак» хочет сказать, что готов бороться с «Зенитом», - приводятся слова Камоцци на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о трансфере Бонгонда в московский топ-клуб было объявлено сегодня, 12 июля. Трудовое соглашение между 27-летним футболистом и «красно-белыми» рассчитано до середины следующего года. За «народную команду» хавбек будет выступать под 77-м номером.