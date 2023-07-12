Бонгонда обратился к фанатам «Спартака»

Новоиспеченный игрок московского «Спартака» Тео Бонгонда обратился к болельщикам «народной команды».

«Дорогие болельщики! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне. Вперёд, «Спартак», - приводятся слова футболиста на официальном ютуб-канале «красно-белых».

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса». Конголезский футболист заключил трехлетнее трудовое соглашение. За «народную команду» хавбек будет выступать по 77-м номером.

В прошлом сезоне Ла Лиги Тео забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 31 встрече.