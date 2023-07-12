Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о подписании контракта с Тео Бонгонда.

- Сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Бонгонда. Это левоногий правый вингер. Как оцените такое приобретение?

- Мне кажется, очень много вингеров в команде. Нужно укреплять другие позиции. Взяли Медину. Он левый вингер. На этой позиции в «Спартаке» играет Промес. Выздоровел Мозес, который выступает, как правый вингер. Есть Игнатов. При схеме в одного нападающего он тоже выходит на поле как вингер. Есть Зиньковский, который может сыграть на бровке и справа, и слева. Если и укреплять какие-то позиции, то фланги нуждаются в этом в последнюю очередь. Мы видели, что есть серьезные проблемы в обороне. Особенно во втором круге они проявились. Поэтому нужен центральный защитник хорошего уровня, плюс крайний игрок обороны тоже не помешал бы. В нападении обойма имеется. В опорной зоне играет Пруцев, Умяров выздоровел.

- Видимо, Медина будет выходить в центре, потому что в ЦСКА он как раз хотел выступать на этой позиции, из-за чего возник конфликт с главным тренером.

- В центре еще есть Зобнин. Не думаю, что Медина будет выполнять тот объем черновой работы при обороне, который выполняет Роман. Хесус больше заточен на атаку.

- Вас удивляет, что «Спартак» пока ни с кем не расстается, а только покупает игроков?

- Еще есть время. Трансферное окно закрывается 13 сентября. Сейчас Абаскаль смотрит, кого оставить, а кого отпустить.

- Не смущает, что «Спартак» покупает только легионеров, или на российском рынке сейчас нет подходящих игроков?

- Я бы тоже хотел об этом спросить у Абаскаля. Он иностранец. Поэтому, наверное, и берет легионеров.

- Если возвращаться к подписанию Бонгонда, пишут, что он в 16 лет ездил на просмотр в «Манчестер Сити», за ним бегали топовые клубы, но в итоге он оказался в «Кадисе». О чем это может говорить?

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- Я его не знаю и не видел в деле. Говорить можно что угодно, что он играл с Месси или Роналду. Агенты любят придумывать такие истории. Для меня это не ново.

- Нет опасений, что если у него дела пойдут не очень, то есть риск приостановки контракта, как мы это видим в других клубах?

- Да все что угодно может быть с легионерами. ФИФА разрешила приостанавливать контракт. Сейчас будет холодно, или ему что-то не понравится, и скажет, я поехал, до свидания. Заберет какие-то деньги и уедет. С легионерами мне давно все понятно. Поэтому я и говорю, что в нынешнее время надо делать ставку на своих ребят и давать им возможность реализовываться. У нас очень хорошая молодежь. В прошлом сезоне мы видели на поле по десять российских футболистов, и команда нормально играла. Если мы долгое время не будем выступать в еврокубках, то и из «Зенита» его мастеровитые легионеры уедут. И все равно там будут играть российские ребята. А в «Спартаке» они не хуже.

- Как оцениваете усиление «Спартака» на данный момент, если учесть еще и Медину?

- Ясно, что Абаскаль видит Медину в составе, как и Бонгонда. Но справа есть Мозес, слева – Промес. Поэтому места на поле для этих новобранцев я не вижу. А конкуренцию им должны составлять наши ребята. Им тоже надо давать шанс. Иначе они не будут прогрессировать.

- Учитывая усиление «Спартака», он способен конкурировать с «Зенитом»?

- У «Спартака» были такие большие проблемы в обороне, особенно во втором круге, что с такой игрой вряд ли получится это сделать. Надо укреплять защиту, в первую очередь. На других позициях все нормально, даже без Медины и Бонгонда. Команда создает моменты, играет хорошо. А с такой обороной «Спартаку» максимум светит борьба за тройку, если не усилить эту линию.

Елена Григорьевская