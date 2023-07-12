Радченко отреагировал на трансфер Кузяева

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался относительно трансфера полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев давно хотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Решение перейти в «Гавр» нужно уважать, потому что он многое сделал для «Зенита». Желаю Далеру удачи», - приводятся слова Радченко на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев присоединился к «Гавру» на правах свободного агента. Полузащитник заключил с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение. В следующем сезоне команда будет выступать в элитном дивизионе Франции.