Бонгонда прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал переход в стан «красно-белых» из испанского «Кадиса».

«Очень рад перейти в клуб с такой историей, с нетерпением жду начала карьеры в команде. Это было нелёгкое решение, но рад, что его принял», - приводятся слова полузащитника на ютуб-канале московского клуба.

Напомним, что Бонгонда заключил с московским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года. За «народную команду» конголезец будет выступать под номером 77.

В минувшем сезоне Тео провел 31 матч в Ла Лиге, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.