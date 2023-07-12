«Зенит» попрощался с Кузяевым

Петербургский «Зенит» разместил в социальных сетях прощальный пост по случаю перехода полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Далер продолжит карьеру во Франции. Воспитанник «сине-бело-голубых» заключил соглашение с ФК «Гавр». Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер! Удачи!» - говорится в публикации петербургского клуба.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В конце июня у футболиста истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». За петербургский коллектив Далер провел 183 поединка, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и 29 результативных передач.