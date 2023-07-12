Кузяев: «Пришло время принять новый вызов»

Полузащитник Далер Кузяев, который покинул петербургский «Зенит» и перешел во французский «Гавр», написал прощальное письмо по случаю смены клубной прописки.

«После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). До скорых встреч, Питер», - говорится в публикации футболиста.

В своем письме Далер поблагодарил болельщиков, а также тренерский штаб и игроков команды.

О трансфере Кузяева в «Гавр» было объявлено сегодня, 12 июля. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2025 года. Во французский клуб россиянин перешел на правах свободного агента.