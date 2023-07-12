Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящихся исходящих трансферах игроков «сине-бело-голубых» Малкома и Клаудиньо.

- СМИ сообщали, что «Фламенго» предлагает 15 миллионов евро за Клаудиньо. Думаете, это достойная плата за бразильца?

- Я бы набросил.

- Сообщали, что питерцы запросили на 10 миллионов больше.

- Я бы запросил столько же. Покупатели предложили 15, продавцы - 25. Думаю, торг может продолжиться.

- Сообщалось, что на Малкома вышли саудовцы. Думаете, ему стоит ехать на заработки?

- А почему нет? Они вдвоём внесли свою лепту в очередное чемпионство, принесли клубу вторую звезду. Если Малком и Клаудиньо хотят уйти, нам остаётся только отблагодарить их и отпустить.