В Нидерландах подтвердили интерес «Фейеноорда» к Захаряну

Журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о потенциальном переходе полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в роттердамский «Фейеноорд».

«Мой коллега, который следит за «Фейеноордом», подтверждает: Захарян - кандидат на усиление для клуба. Заплатить за Захаряна для клуба не должно стать проблемой», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 37 поединках за «бело-голубых», в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 15 миллионов евро.