Черышев: «Бонгонда создаст конкуренцию Промесу»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев отреагировал на переход полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в московский «Спартак».

«Это хороший и интересный футболист, быстрый игрок. Это будет хорошая помощь «Спартаку». Бонгонда - тот футболист, который создаст конкуренцию Промесу», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

О трансфере Бонгонда в «народную команду» было объявлено в среду, 12 июня. 27-летний полузащитник заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор до лета 2026 года. За московский клуб хавбек будет выступать по 77-м номером.