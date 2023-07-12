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Черышев: «Бонгонда создаст конкуренцию Промесу»

12 Июля 2023 • 10:27 Комментировать

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев отреагировал на переход полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в московский «Спартак».

«Это хороший и интересный футболист, быстрый игрок. Это будет хорошая помощь «Спартаку». Бонгонда - тот футболист, который создаст конкуренцию Промесу», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

О трансфере Бонгонда в «народную команду» было объявлено в среду, 12 июня. 27-летний полузащитник заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор до лета 2026 года. За московский клуб хавбек будет выступать по 77-м номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Черышев Тео Бонгонда
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