В «Спартаке» прокомментировали подписание Бонгонда

Спортивный директор московского «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал подписание полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда. Контракт с футболистом подписан до 2026 года.

«Тео - игрок в расцвете сил, на пике карьеры. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать болельщиков. Добро пожаловать», - приводятся слова функционера на официальном сайте «красно-белых».

В прошлом сезоне 27-летний Бонгонда выступал за испанский «Кадис». Полузащитник принял участие в 31 поединке Ла Лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.