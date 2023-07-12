Атакующий полузащитник Тео Бонгонда перешел из испанского «Кадиса» в московский «Спартак», об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых». Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026 года.

За «народную команду» футболист будет выступать под 77-м номером.

Бонгонда начинал карьеру в бельгийском «Зюльте-Варегем», после чего отметился выступлениями за «Сельту» и «Трабзонспор». Последний сезон Тео провел в составе «Кадиса».

Добавим, что по итогам минувшей кампании «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.