Месси прокомментировал трансфер в «Интер Майами»

36-летний аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал переезд в МЛС. В ближайшее время чемпион мира заключит трудовое соглашение с «Интер Майами».

«Моя мотивация не меняется, где бы я ни находился. Я продолжу играть на максимуме за свою команду. Мои родные довольны выбором продолжения карьеры. Я готов к этим переменам и новому вызову», - передает слова южноамериканца RMC Sport.

Месси прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами». Презентация Лионеля в клубе из Флориды запланирована на 16 июля. Контракт нападающего будет рассчитан до конца 2025 года.

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