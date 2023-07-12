Во «Фламенго» высказались о трансфере Клаудиньо

Марком Браза, который является вице-президентом бразильского «Фламенго», дал комментарий касательно возможного подписания полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Травма Клаудиньо? Когда происходит что-то подобное, то наш медицинский персонал удваивает свое внимание. Но его повреждение нас не беспокоит. Пока в переговорах нет намека на договоренность», - передает слова представителя бразильского клуба Bolavip.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фламенго» готов приобрести Клаудиньо за 15 миллионов евро.

26-летний хавбек является одним из лидеров «Зенита». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо провел 24 матча, забил пять мячей и сделал девять голевых передач.