«Зенит» принял решение по Венделу

Бразильский полузащитник Вендел, который до сих пор не вернулся в расположение петербургского «Зенита», может уйти в годичную аренду без права последующего выкупа. «Сине-бело-голубые» готовы на такой вариант из-за отсутствия предложений по трансферу игрока, сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето.

Напомним, что в настоящий момент Вендел находится в Бразилии, где ведет подготовку к следующему сезону.

25-летний полузащитник пополнил ряды «Зенита» в октябре 2020 года. Срок действующего контракта футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферный ценник – 24 миллиона евро.