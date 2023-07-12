Фернандес прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прибыл в Санкт-Петербург для подписания трудового соглашения с местным «Зенитом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабио Алейшо.

Официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение 32-летнего латераля с «сине-бело-голубыми» будет рассчитано на два года. Заработная плата Марио составит 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, что Фернандес долгое время выступал в чемпионате России за московский ЦСКА. Бразилец защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год.