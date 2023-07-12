Чернышов советует «Зениту» продать Малкома за 50 миллионов евро

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал новость о том, что один из клубов чемпионата Саудовской Аравии готов купить нападающего «Зенита» Малкома за 50 миллионов евро.

«Предложены очень хорошие деньги. 50 миллионов - для нашего футбола запредельная сумма, «Зенит» должен согласиться на сделку, вряд ли за Малкома кто-то предложит больше», - приводит слова специалиста Betonmobile.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 33 матча за петербургский коллектив, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами.