Старт нового чемпионата России: кто станет чемпионом

Сезон-2023/24 стартует меньше чем через две недели. Клубы находятся в финальной стадии подготовки, укрепляя слабые места, проводя контрольные матчи. Что принесёт нам очередной сезон РПЛ? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» даёт свой прогноз на сезон-2023/24.

Вечный чемпион?

Девятикратный победитель чемпионата России «Зенит» нацелен на десятый чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака, которые пять раз кряду приносили титул чемпионов питерскому клубу, готовы сделать это и в шестой раз. Важно отметить, что перед каждым сезоном «Зенит» «освежает» свой состав. Всего четыре человека выиграли пять чемпионств подряд: Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Вильмар Барриос и Далер Кузяев. При этом Кузяев может стать игроком «Тулузы». Взамен «Зенит» подписал Александра Коваленко, который имеет весьма интересное достижение. 19-летний полузащитник дебютировал за молодёжную сборную России на 2 месяца позже, чем сыграл свою первую игру за взрослую национальную команду. Не загубит ли «Зенит» юный талант в очередной раз? В остальном самая богатая команда страны живёт за счёт обмена бразильцами. И даже если Малком покинет клуб и окажется в туринском «Ювентусе», вряд ли это сильно изменит игру питерского клуба, который имеет возможность заменить лучшего бомбардира прошлого сезона.

Кто может помешать гегемонии «Зенита»

Среди главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в сезоне-2023/24 специалисты и букмекеры видят ЦСКА и «Спартак». Оба клуба оказались в центре трансферной сделкиХесуса Медины на прошлой неделе. Но сможет ли парагвайский полузащитник выиграть место в стартовом составе? Покупка Медины вполне объяснима с точки зрения решения главной проблемы «красно-белых» в прошлом сезоне. Стабильности «Спартаку», действительно, не хватило. Но для реальной борьбы за чемпионский титул команде Абаскаля необходимы приобретения. По заверению главного тренера они будут. Куда больше букмекеры верят в успех ЦСКА. Как и для Абаскаля, для Владимира Федотова предстоящий сезон станет вторым во главе московского клуба. Заработав на продаже Медины и упустив Марио Фернандеса, армейцы на трансферном рынке пока что скромны. Но без усиления сделать шаг вперёд после серебряных медалей прошлого сезона будет сложно.

Хотите разбогатеть?

Если вы хотите разбогатеть, то есть шанс. Для этого нужно поверить в успех «Локомотива», «Динамо» или «Краснодара». Коэффициенты на успех этих клубов в различных букмекерских конторах колеблются от 20 до 30. Весьма рискованная ставка. «Динамо» и «Краснодар» сыграют между собой на старте сезона. Да и вообще у «бело-голубых» в первых пяти турах противостояние с «Зенитом» и ЦСКА. Вероятно, успех на старте сезоне может предопределить будущие достижения «Динамо». При этом даже новый главный тренер московского клуба Марцел Личка видит наивысшим достижением попадание в тройку. Забраться в медали – это наивысшая цель и для наставника «быков» Владимира Ивича. «Локомотив» последний раз становился чемпионом в 2018-м. Галактионов и Дзюба после прошлого провального сезона (8-е место) также будут биться за тройку. На большее представленные команды вряд ли способны.

Верите в чудо?

Поверить в чудо можно на короткой дистанции, или в конкретном матче, как это было с «Акроном». В чемпионате, где предстоит сыграть 30 туров, подобное вряд ли возможно. Но если вы верите в чудеса, то можете поставить на будущее чемпионство «Нижнего Новгорода», «Факела» или «Балтики». Коэффициент на их успех равен 2500. Выигрывал же «Лестер» АПЛ с изначальным коэффициентом на победу 5001. А вдруг?

В России любят сказки, но успех достигается за счёт труда, работы и уровня состава. На длинной дистанции решает стабильность. Поэтому «Зениту», похоже, вновь не будет равных.