Противостояние бывших игроков, а ныне наставников клубов чемпионата России

Когда-то они были партнёрами, если и не на клубном уровне, то в главной команде страны. Карпин и Евсеев, Игнашевич и Хохлов, Семак и Юран… Список фамилий экс-спартаковцев, армейцев и «железнодорожников» можно продолжать. Сегодня они, уже как наставники своих команд, пытаются с технической зоны противостоять как соперники, зная слабые места друг друга в игровом амплуа каждого. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о противостоянии бывших партнёров, а ныне наставников команд чемпионата России.

Евсеев вставил палки в колёса Карпину. Он ли это сделал?..

6 мая 2023 года. ФК «Ростов» идёт на второй строчке в турнирной таблице. В предыдущем туре на поле столичного «Спартака» на исходе компенсированного времени после несколько спорного эпизода на половине поля ростовчан рефери фиксирует ситуацию в пользу хозяев поля. Что приводит к угловому, после розыгрыша которого команда Абаскаля «выцарапывает» ничейный результат. Валерий Карпин вместе со своим помощником Виктором Онопко обрушивает такой вал неприятных выражений в адрес главного судьи уже после финального свистка, что футболисты вынуждены буквально под руки увести своих боссов подальше от скандала. И вот домашний поединок с воронежским «Факелом», который пятью днями ранее после работы в Ярославле принял другой экс-спартаковец – Вадим Евсеев. По понятным причинам Карпин тот матч наблюдал из окон одной из VIP-лож «Ростов – Арены». Но по ходу того поединка 26-го тура чувствовалось, что в центре арены в Тушино после финального свистка столь нужные на финише турнирной гонки эмоции оставил не только наставник сборной, но и его подопечные из донского клуба. И в оставшихся турах «Ростов» не только не смог побороться за серебро, которое вот-вот уже можно было примерять к своим жёлто-синим футболкам, но и за бронзу побороться оказался несостоятельным. Перед началом сезона-2023/24 команды Карпина и Евсеева встречаются дважды. Вдобавок к этому в первом туре соперники откроют новый чемпионат, то есть за две недели сразу три встречи. Думается, инициатива (прежде всего контрольных игр) исходила именно с берегов Дона. Как уйти от комплекса? Его нужно перебороть. В первом противостоянии, состоявшемся 9 июля, «Ростов» не оставил шансов Воронежу: 3:0 – красноречивый итог. «Обидную осечку» теперь осталось искупить и в первом туре. Как держать удар в виде определённых судейских промахов и т. п. – продемонстрировал Владимир Федотов в аналогичной ситуации, даже после более красноречивого промаха судей, в результате которого его ЦСКА остался даже в меньшинстве в поединке с тем же «Спартаком» и в итоге уступил. Наставник «красно-синих» держался весьма сдержано и в итоге на финише всех опередил…

Семака с Юраном роднит Луганск

Семак с Юраном ещё и определяют, кто сильнее на малой родине, что находится рядом с Луганском. Юрана нашли в Коммунарске. Семак большую часть школьной программы изучал в Луганске, тогда ещё Ворошиловграде. Юран год назад в стартовом туре был в шаге, а точнее, в нескольких минутах не только от ничьей (его команда этого добилась) с «Зенитом», но и реально должен был «дожимать» на «Арене Химки» 15 июля 2022 года газпромовский клуб, который обжёгся, «сыграв на результат» после перерыва. И это несмотря на разные весовые (денежные) категории возглавляемых им команд. На этот раз Юран принимает Семака в стартовом туре в качестве наставника «Пари НН».

Пройдёт ли Хохлов Игнашевича

И «Сочи» Дмитрия Хохлова, и «Балтика» Сергея Игнашевича вряд ли окажутся в первой половине турнирной таблицы. Для одного из героев чемпионата мира-2018 клуб из янтарного края – это уже вторая команда из Первой лиги за пять сезонов. И возвращение Игнашевича в РПЛ уже в качестве тренера – это вовсе не случайность. Вот только будет ли его «Балтика» такой же непробивной, каким был сам защитник ЦСКА и «Локомотива»? «Сочи» ещё до прихода Хохлова пережил свой лучший сезон. Сейчас нужно остановить «плановое опускание». 23 июля на арене «Фишт» в противостоянии клубов из городов-курортов предпочтение даём южанам, с их Кристианом Нобоа – лучшим бомбардиром двух из трёх последних сезонов. Следить за противостояними наставников и их клубов можно здесь.

Константин Лицин