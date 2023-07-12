Ловчев: «Для «Зенита» уход Малкома, Вендела и Клаудиньо - угроза для результата»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался касательно возможного ухода из петербургского «Зенита» бразильских игроков Малкома, Клаудиньо и Вендела.

«Для «Зенита» уход этих трёх ребят будет потерей. Вокруг них команда строилась, они делали результат. Если уйдут все трое, это будет угроза для результата», - приводятся слова Ловчева в его телеграм-канале.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Команда под руководством Сергея Семака выиграла золотые медали в пятый раз подряд. По итогам сезона Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.