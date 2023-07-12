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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На Захаряна претендуют два европейских клуба

12 Июля 2023 • 08:02 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо назван европейский клуб, в который может перейти полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. В услугах 20-летнего игрока «бело-голубых» заинтересован роттердамский «Фейеноорд».

Нидерландский гранд собирается оформить переход Захаряна в текущее трансферное окно. Еще одним претендентом на Арсена называется амстердамский «Аякс».

Срок действующего контракта полузащитника с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги хавбек провел 27 поединков, в которых записал на свой счет четыре гола и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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