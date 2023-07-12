На Захаряна претендуют два европейских клуба

Инсайдер Фабрицио Романо назван европейский клуб, в который может перейти полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. В услугах 20-летнего игрока «бело-голубых» заинтересован роттердамский «Фейеноорд».

Нидерландский гранд собирается оформить переход Захаряна в текущее трансферное окно. Еще одним претендентом на Арсена называется амстердамский «Аякс».

Срок действующего контракта полузащитника с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги хавбек провел 27 поединков, в которых записал на свой счет четыре гола и семь результативных передач.