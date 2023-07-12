Малком назвал причину ухода из «Барселоны»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своем уходе из каталонской «Барселоны» в 2019 году.

«Иногда меня посещают мысли, почему я покинул «Барсу. Но при этом я ни о чем не жалею. Я был тогда очень молод, мне хотелось как можно больше играть. Поэтому было принято решение о смене команды. В «Барселоне» я получил большой опыт, который мне пригодился», - передает слова форварда Onze Mondial.

Нападающий перешел из «Барселоны» в «Зенит» после завершения сезона-2018/2019. Срок действующего контракта Малкома с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.