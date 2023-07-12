Малком рассказал, как чувствует себя в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Малком рассказал о том, как чувствует себя в нынешнем коллективе. Бразилец перешел в российский клуб из каталонской «Барселоны» в 2019 году.

«Я очень хорошо чувствую себя здесь. Мне тут максимально комфортно. «Зенит» - отличная команда, это настоящая семья, как «Барселона», где много бразильцев. Чувствую себя здесь как дома», - приводит слова нападающего Onze Mondial.

Малком присоединился к «сине-бело-голубым» в 2019 году. Он был куплен у «Барселоны» за 40 миллионов евро. В составе «Зенита» бразилец провел 108 поединков во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 24 результативными передачами.