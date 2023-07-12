Малком оценил уровень футбола в России

Нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился мнением об уровне российского футбола и местной инфраструктуре.

«В России высокий уровень футбола. Что касается инфраструктуры, то это высший европейский уровень. Я имею опыт выступлений за «Барселону» и увидел здесь такие условия, которые ранее не встречал. Я был удивлен увиденным, когда перешел в этот клуб», - передает слова бразильского форварда издание Onze Mondial.

Малком пополнил ряды петербургского коллектива в 2019 году. В прошлом сезоне чемпионата России он стал лучшим бомбардиром, забив 23 мяча в 27 встречах.