Заявка от «Лукойла»: «Спартак» бросает перчатку «Зениту» на деле, а не на словах

«Спартак» готовится к новому сезону не на словах, а на деле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о стратегии «красно-белых».

«Лукойл» взялся за «Спартак»

Предстоящий сезон станет для «Спартака» первым полноценным после смены владельцев. По ходу прошлого сезона возникало ощущение, что «Лукойл» не слишком заинтересован в клубе. Был подписан Кейта Бальде без учёта риска дисквалификации, летом пришли Алексис Дуарте, которого критикуют, и Томаш Тавареш. Пожалуй, лишь с португальцем угадали, но на топ-трансфер он не тянул. При этом компания ничего не комментировала в отношении клуба, и, казалось, «Спартак» жил по инерции.

Этим летом в «Спартаке» сменилось руководство. Причём появился не только генеральный директор, но и исполнительный. Их фамилии пока ни о чём не говорят, но у обоих есть опыт работы в профессиональном спорте, что намекает на продуманность выбора. Кроме того, «Лукойл» в условиях всех проблем уже потратил на новичков приличную сумму. И это ещё не конец.

Трансферные планы

По данным портала transfermarkt, «Спартак» за Тео Бонгонда и Хесуса Медину заплатил 13 миллионов евро. Гильермо Абаскаль уже сказал, что это не конец селекционной политики. В разных медиа активно обсуждается возможный трансфер Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма», который один будет стоить примерно как уже потраченная сумма. В России сопоставимые траты сейчас может нести только «Зенит». В этом смысле очевидно, что «Лукойл» по крайней мере демонстрирует желание навязать питерцам борьбу за самые высокие места.

Отметим, что подписание Медины – это ещё и важный пиар-ход. Можно много говорить о недопонимании между футболистом и главным тренером, что продающий клуб неплохо заработал, но вообще-то «Лукойл» совершил особенный трансфер. «Спартак» купил у прямого конкурента и антагониста ЦСКА одного из лучших игроков, если смотреть на статистику. «Красно-белые» не только усилились сами, но и ослабили конкурента.

В свою очередь переход Бонгонды – это ещё и демонстрация, что «Спартак» может покупать игроков из Западной Европы, несмотря на все сложности. Тоже в общем демонстрация возможностей и намерений.

Что ещё важно отметить, так это время трансферов. Абаскаль получил новичков за две недели до старта сезона. Времени не очень много, но всё же это не то же самое, что получать игроков уже по ходу чемпионата.

Смена вектора

Ещё недавно в «Спартаке» активно говорили про ставку на россиян, что костяк должен быть местным. В клубе радовались, когда Валерий Карпин вызывал в национальную команду много представителей «красно-белых». Теперь же мы видим, что «Спартак» тратит серьёзные деньги на легионеров. Очевидно, что трансферы Бонгонды и Медины уменьшат вероятность выхода на поле Зиньковского и Игнатова.

С другой стороны, «Спартак» хочет стать сильнее. На российском рынке по разным причинам этим летом найти сильных исполнителей довольно сложно. Заполучить Коваленко возможности не было, перекупить россиян у топ-клубов РПЛ было бы слишком дорого, а в нижней части таблицы сложно найти футболистов, которые укрепили бы состав. В итоге у «Спартака» был выбор: либо купить сильных легионеров, либо продолжать делать ставку на россиян. «Красно-белые» предпочли первое.

Ожидания от «Спартака»

«Спартак» сохранил лидеров и укрепил состав, потратив немало денег. Очевидно, что теперь ожидания от команды довольно серьёзные. От Абаскаля будут ждать борьбы с «Зенитом» в чемпионате за золотые медали. Любой результат ниже второго места будет провалом. Вылет из Кубка на дальних подступах также вряд ли будет признан приемлемым итогом. Цель на сезон понятна.

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При этом в «Спартаке» не спешат публично говорить о том, что «Зениту» брошена перчатка, как это было в прежние времена. Вместо этого в московском клубе тихо готовятся к сезону, не завышая ожиданий, не добавляя давления на команду. Остаётся теперь лишь посмотреть, к чему это приведёт.

Роман Андреев