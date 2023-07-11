Игрок «Рубина» - о тренировках Рахимова: «Один из тяжелейших сборов в жизни»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев оценил предсезонные сборы под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Достаточно непросто, тяжелые сборы. Одни из самых тяжелых на моей памяти. Но мы выдерживаем, травм нет. Это плюс», - цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, что Рахимов возглавил «Рубин» минувшей весной. Под его руководством казанцам удалось стать победителями Первой лиги и вернуться в РПЛ с первого места, обогнав «Балтику».

В первом туре нового сезона Премьер-лиги казанцы сыграют на выезде против столичного «Локомотива».