Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Сочи» рассказал, как в команде приняли Ивана Игнатьева

11 Июля 2023 • 23:18 Комментировать
Сочи
...
Балтика
23.07 20:00

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал, как в команде приняли её новичка – российского форварда Ивана Игнатьева. Напомним, что этим летом футболист в статусе свободного агента перебрался в Краснодарский край из столичного «Локомотива».

«Но никто не шутил (про видео с танцами с пивом – Ред.), все отнеслись к нему серьезно, как к одной из звезд нашего футбола. Всё это в прошлом», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Юрганов пояснил, что на тренировках Игнатьев относится к своему делу серьёзно.

«Рубится, старается, вредную еду не ест», - добавил футболист.

Напомним, что в минувшем сезоне Игнатьев отметился пятью голами и двумя ассистами в рамках 20 матчей в РПЛ за «Локо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Иван Игнатьев Игорь Юрганов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
11 Июля
23:58 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» - о тренировках Рахимова: «Один из тяжелейших сборов в жизни»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» рассказал, как в команде приняли Ивана Игнатьева
23:09 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Удивлюсь, если РПЛ выиграет кто-то кроме «Зенита»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал о перспективах Карапузова в «Динамо»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Я заинтересован в том, чтобы Зуев нашёл новый клуб»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Участие Клаудиньо в игре за Суперкубок России до сих пор под вопросом
21:29 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша: «Моя семья влюбилась в Москву»
21:18 · Кубок PARI Премьер
Кангва высказался о Кубке PARI Премьер
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» разгромил земляков из «Кубани»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Вингер «Урала» продолжит карьеру во Второй лиге официально
20:56 · Россия. Первая лига
Клотет рассказал об успехах в изучении русского языка
20:51 · Россия. Премьер-лига
Алексей Ерёменко: «Переход в «Спартак» - выбор Медины и его нужно уважать»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Клотет высказался по поводу конфликта с игроками
20:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Фенербахче» похвалил Кудряшова за трудолюбие
20:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Фенербахче» высказался о возможном матче России и Турции
Все новости
Рекомендуем