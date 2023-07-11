Защитник «Сочи» рассказал, как в команде приняли Ивана Игнатьева

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал, как в команде приняли её новичка – российского форварда Ивана Игнатьева. Напомним, что этим летом футболист в статусе свободного агента перебрался в Краснодарский край из столичного «Локомотива».

«Но никто не шутил (про видео с танцами с пивом – Ред.), все отнеслись к нему серьезно, как к одной из звезд нашего футбола. Всё это в прошлом», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Юрганов пояснил, что на тренировках Игнатьев относится к своему делу серьёзно.

«Рубится, старается, вредную еду не ест», - добавил футболист.

Напомним, что в минувшем сезоне Игнатьев отметился пятью голами и двумя ассистами в рамках 20 матчей в РПЛ за «Локо».