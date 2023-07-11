Орещук рассказал о перспективах Карапузова в «Динамо»

Роман Орещук, представляющий интересы полузащитника столичного «Динамо» Владислава Карапузова, порассуждал о перспективах своего клиента в составе «бело-голубых».

«Хочется остаться в «Динамо» и играть там. Однако если Влад будет третьим-четвертым на своей позиции, то в таком случае надо двигаться дальше и идти в другой клуб. Какой оптимизм, когда ты третий на позицию правого атакующего полузащитника?», - цитирует Карапузова «РБ Спорт».

Напомним, что сезон-2022/23 Карапузов провёл в аренде в грозненском «Ахмате». Под руководством Сергея Ташуева чеченский клуб смог занять пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Летом россиянин вернулся в московский клуб.