Адиев: «Я заинтересован в том, чтобы Зуев нашёл новый клуб»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев порассуждал о будущем Александра Зуева – этот российский футболист имеет с недавних пор и гражданство Казахстана.

«Конечно, рассчитываю на него. Недавно ему звонил и узнавал, как проходит трудоустройство. Ему нужна практика, в сентябре у нас матчи», - делится Адиев для «РБ Спорт».

Напомним, что в отборе на Евро-2024 сборная Казахстана возглавляет отборочную группу Н на пару с командой Финляндии. У обеих сборных по девять очков, в финальную часть турнира выходят команды, занявшие первые два места в группе.

Зуев по итогам минувшего сезона покинул самарские «Крылья Советов» и стал свободным агентом.

Зуев может перейти в «Сочи»