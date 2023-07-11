«Краснодар» разгромил земляков из «Кубани»

«Краснодар» всухую разгромил принципиального соперника в товарищеском матче – краснодарскую «Кубань». Игра завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился один из лучших игроков «быков» в сезоне минувшем – колумбийский форвард Джон Кордоба. Ещё один гол в ворота кубанцев оформил Мозес Кобнан.

Напомним, что в первом туре нового сезона «Краснодар» сыграет на выезде против столичного «Динамо». В сезоне предыдущем футболисты Владимира Ивича заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до Суперфинала Кубка России.

«Кубань» сохранила прописку в Первой лиге, заняв 14-е место по итогам сезона.