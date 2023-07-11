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Клотет высказался по поводу конфликта с игроками

11 Июля 2023 • 20:48 Комментировать

Главный тренер футбольного клуба «Торпедо» Пеп Клотет прокомментировал конфликт с игроками, который произошел в конце прошлого сезона.

Клотет подтвердил, что такие события действительно произошли, но отметил, что не хочет поддерживать дискуссии вокруг этого. Он отметил, что Игорь Караев, который ушел из команды, сам выразил желание покинуть клуб.

Тренер подчеркнул, что за всю свою карьеру ему никогда не приходилось выгонять игроков из команды. Он выразил благодарность остальным игрокам «Торпедо» за их профессионализм и отношение к тренировкам.

«Мне нужно было защитить команду», – сказал Клотет «Матч ТВ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
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