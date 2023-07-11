Игрок «Фенербахче» похвалил Кудряшова за трудолюбие

Бывший партнёр Фёдора Кудряшова по «Антальяспору» Назим Сангаре высказался о российском защитнике, который на прошлой неделе стал игроком воронежского «Факела». Ранее россиянин на протяжении трёх лет защищал цвета клуба из Антальи.

«Это трудолюбивый футболист, он мне нравится своей игрой. А ещё как человек он очень хороший», - цитирует Сангаре ТАСС.

Напомним, что Кудряшову сейчас 36 лет, в Турции россиянин выступал в 2019 и с 2020 по 2023 годы.

«Русские игроки очень дисциплинированные, трудолюбивые. Я надеюсь, что он сейчас в хорошей команде», - добавил Сангаре.